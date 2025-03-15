منهم الغاوي ولام شمسية وقهوة المحطة.. شاشات المتحدة تستقبل 8 مسلسلات جديدة

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تستقبل شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2025، حيث ينطلق عرض 8 مسلسلات جديدة من نوعية أعمال الـ 15 حلقة التي دفعت المتحدة بعدد كبير منها في موسم دراما رمضان هذا العام، وذلك بعرض 10 مسلسلات في النصف الأول من رمضان، 9 منها على القنوات الفضائية ومسلسل حصريًا على منصة watch it، ومن المنتظر الدفع بـ 8 آخرين خلال النصف الثاني وينطلق عرضها بدءًا يومي السبت والأحد المقبلين.

وتقدم المتحدة في النصف الثاني من رمضان على قنواتها ومنصة Watch it توليفه مميزة ومتنوعة من المسلسلات ما بين الشعبي والكوميدي والاجتماعي لنجوم الدراما الذين ينتظرهم الجمهور بشكل دائم، وذلك من خلال أفكار طازجة ورتم سريع بدون تطويل أو ملل لتستكمل هذه المسلسلات، ما تم عرضه في النصف الأول من رمضان

الغاوي

مسلسل الغاوي بطلولة: أحمد مكى، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ومن تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

القصة: تدور الأحداث في إطار شعبي حول شمس العدوي الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم.

لام شمسية

مسلسل "لام شمسية" بطولة: أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى،ـ ياسمينا العبد ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.

القصة :يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية، ويتطرق إلى التحرش الجنسي بالأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسبة وإجتماعية تؤثر على الجمهير وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة: دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، عمر الشناوى،أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي.

القصة: تدور في إطار إجتماعي كوميدي حول عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد.

الأميرة ظل حيطه

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" بطولة: ياسمين صبرى، نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعى، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسى، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، عزت زين، محمد العمروسى، محمد دسوقى، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

القصة: يناقش قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالوضع المادي فقط وعدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يسلط الضوء على الثغرات القانونية التي يستغلها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة.

ظلم المصطبة

مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة: إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد، يارا جبران وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios.

القصة: تدور الأحداث حول عدد من القضايا الاجتماعية وتحديداً في الأرياف، يلقي الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم.

قهوة المحطة

مسلسل "قهوة المحطة" بطولة: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، أحمد ماجد، فاتن سعيد، أحمد ماجد، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى.

القصة: يتولى وكيل نيابة شاب مهمة التحقيق في جريمة قتل غامضة حدثت في محطة قطار، وأثناء بحثه عن القاتل ومحاولة كشف أسرار الجريمة، يجد نفسه عالقًا بين الأدلة وحدسه الشخصي، وأمام عدد من الأشخاص الذين تصوب نحوهم أصابع الاتهام.

شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة" بطولة: غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة فينومينا.

المسلسل مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، والتي قدمت سابقاً في فيلم بنفس الاسم قام ببطولته تحية كاريوكا وشكرى سرحان وشادية، وتم عرضه عام 1956 ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية

حسبة عمري

مسلسل "حسبة عمرى" بطولة: عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، على الطيب، نور ايهاب، محمود البزاو، نور قدرى وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

القصة: يسلط العمل الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 سنة زواج، لتطالب سوسن بحق الكد والسعاية بالحصول على نصف ممتلكات زوجها.



.شاشات المتحدة تستقبل 8 مسلسلات جديدة



منهم الغاوي ولام شمسية وقهوة المحطة.. شاشات المتحدة تستقبل 8 مسلسلات جديدة



شاشات المتحدة تستقبل 8 مسلسلات جديدة