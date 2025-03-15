"شادية أبو شقرا" في "كامل العدد ++" تقدم نصائح روحية غريبة

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الممثلة المصرية إنجي المقدم، شخصية "شادية أبو شقرا"، المرأة الغامضة التي تؤمن بعالم الأرواح والطاقة.

وألقت شادية على المشاهدين نصائح غير مألوفة بالروحانيات والخيال، ومن أبرز نصائحها:

"خبّي على جسمك سنّه علشان ما يصدقش ويتصرف على أساسه!"

"ما بنقولش مات، بنقول عبر إلى العالم الآخر لأن العبور بداية لعالم أجمل وأصفى."

"لو جربت تقف على دماغك، حياتك هتتغير وتتحرر من الطاقة السلبية."

"لما تسمع صوت قطة، اعرف إنها بتناديك!"

"الأطفال والحيوانات هم الأكثر إحساسًا بطاقة البشر."

"اترك لبن البقرة لعجولها، فهناك بدائل أخرى يمكننا شربها."

"لا نقتل الحيوانات من أجل الفرو، بل ندفئهم عندما يموتون."

"لو عانيت من الإمساك، اذهب إلى معلم بالي وقابل كوتوت ليعطيك الحل!"

"اختر غرفتك بعناية وفق قواعد الـ Feng Shui لتجنب الطاقة الزحمة."

"لو عدت من الموت، فأنت كنت على حافة العبور!"

"لا تتناول الأدوية، بل عالج نفسك بالـ homeopathy."

"عند الشعور بالندم، كرر affirmations: أنا جميل، أنا طيب، أنا أستحق."

"اقضِ وقتًا تحت ضوء القمر الكامل، وعبّر بصوت عالٍ عن أمنياتك وكأنها تحققت!"

"لا تحزن إن لم تجد توأم روحك، فهناك من يعيش عمره كله دون أن يجده."

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