مي عمر بإطلالة أنيقة وراقية بقفطان من المخمل

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية مي عمر الأنظار، بإطلالتها الرمضانية في أحدث ظهور لها.

وشاركت مي متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترتدي قفطان من المخمل بتصميم راقي.

وجاء القفطان باللون البوردو، جاء من قماش المخمل والشيفون، وبأكمام قصيرة، ومطرز باللترتر والستراس الذهبي الذي يعكس الأزياء الرمضانية التقليدية.

ومن الناحية الجمالية ، تركت مي شعرها منسدلا بطريقة ناعمة على كتفيها، وطبقت مكياجا بألوان فاتحة أبرزت جمال وجهها، كما تزينت مي بمجوهرات ذهبية فاخرة أضفت مزيدا من الأناقة على إطلالتها.

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