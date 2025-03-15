شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الحور للإنشاد الديني تحيي حفلاً بمعهد الموسيقى العربية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فى إقامة فعاليات برنامجها الرمضانى حيث تقدم فرقة الحور للإنشاد الدينى حفلاً فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت 15 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات الروحانية والرمضانية منها عودى يا ليالى الرضا، ياجد السلالة، أسماء الله الحسنى، ماشى فى نور الله، والله زمان يا رمضان، بدر الجمال عيونه تسبى الرجال، ميدلى هاتوا الفوانيس يا ولاد، وحوى يا وحوى، قد كفانى علم ربى، يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله ياجد الحسين، مدد يا نبى، قل ياعظيم، أنا لها، آه يا جمالوا، يا روح روحى، أتمنى نظرة فى القبة الخضرة.

يذكر أن فرقة الحور للانشاد الدينى تعد اول فرقة نسائية متخصصة فى مجال الانشاد الدينى بمصر، تأسست عام 2017 علي يد نعمة فتحى، قدمت العديد من العروض بمختلف الاماكن الثقافية كما شاركت فى مهرجان سماع الدولى للانشاد الدينى.