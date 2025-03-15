محمود عبد الشكور يشيد بـ دياب في "قلبي ومفتاحه"

ميرنا وليد - بيروت - أثنى الناقد السينمائي المصري محمود عبد الشكور على أداء مواطنه الفنان دياب في مسلسل قلبي ومفتاحه، واصفًا إياه بأنه "مشخصاتي كبير جدًا"، وعبر منشور، عبّر عن إعجابه بما قدمه دياب في الحلقة 14، مشيرًا إلى صعوبة المشهد وإتقانه للأداء بسلاسة إستثنائية.
المسلسل ينتمي للأعمال القصيرة و يضم نخبة من الممثلين، من بينهم آسر ياسين، مي عز الدين، وأحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم و سارة عبد الرحمن، وهو من تأليف و إخراج تامر محسن، ويتألف العمل من 15 حلقة .
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