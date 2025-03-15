شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين عن دوره في مسلسل قلبي ومفتاحه: محتاجين عزت كتير في المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان آسر ياسين عن رأيه في دوره بمسلسل قلبى ومفتاحه قائلاً: "الشخصية اللى بلعبها في المسلسل باسم محمد عزت موجودة في المجتمع، وبعتبرها آخر الرجال المحترمين اللى موجودين ومحتاجين نسلط الضوء عليها أكتر، الشخصية اللى عندها قيم ومبادئ ومش عايز يتخلي عنها تمامًا".

وأضاف آسر ياسين: "للأسف دايمًا الناس بتحب عزت بس مش بتركز معاه، ولكن بتحب الولد الشقي حتي لو زي أسعد".

يعرض مسلسل قلبى ومفتاحه الحلقة الأخيرة بطولة النجمين آسر ياسين ومى عز الدين، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل قلبى ومفتاحه فى تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما فى تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

يشارك فى بطولة المسلسل بجانب آسر ياسين ومى عز الدين، كل من: أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبى ومفتاحه فكرة "المحلل" القانونى بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذى يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التى ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقى ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهى مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب فى عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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