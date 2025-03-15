شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: أرفع القبعة لصناع مسلسل وتقابل الحبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل "وتقابل حبيب" من ضمن الأعمال الدرامية الرمضانية 2025 التي تلفت انتباهك، فالمسلسل يحمل جانبًا من الإثارة والتشويق، بجانب أداء أكثر من ممتاز لنجوم العمل، بالإضافة إلى القصة التي كتبها الكاتب المبدع عمرو محمود ياسين الذى دائمًا ما تعجبني أعماله وأحرص على متابعتها.

المسلسل يناقش العديد من المشكلات الأسرية المختلفة التي نواجهها كثيرًا في حياتنا الواقعية مثل تعرض الزوجة للخيانة والتي تجسده النجمة الرائعة والبارعة ياسمين عبد العزيز وحماتها النرجسية التي جسدتها الفنانة أنوشكا وكانت كاملة النضح والاحترافية في أداء هذا الدور وابنها زوج ياسمين عبد العزيز فى المسلسل الذى أغرته الدنيا وطمع في جمع المال وجسده خالد سليم، وهو فنان أنا من هواة الاستماع لأغانيه وحضور حفلاته، وحزنت كثيرًا لابتعاده عن الغناء لكن أسعد بأدائه في هذا العمل رغم ظلمه وطمعه وافترائه في المسلسل إلا أننى أشيد بأدائه.

أيضًا نيكول سابا أبدعت في دور الهانم التي ترى أنها ستحصل على كل شيء بفلوسها وتقدر أن تدوس على أى شىء لتحقيق أغراضها، نيكول درجتها في هذا المسلسل عشرة على عشرة ولكنى مثل كل الجماهير كرهت شخصيتها.

ولكل عمل فنى كلمة سر في نجاحه وهذه الكلمة صاحبها صديقى كريم فهمى كل يوم عن يوم يزداد تألق ونضج ولذلك كان كريزة العمل الذى كان يحارب الظلم والقاسية قلوبهم شابوة يا دكتور وهذا ما ننتظره منك دائما، ومسك الختام في هذا المقال لابد أن أرفع القبعة لياسمين عبد العزيز لنجاحها في هذا العمل والذى استطاعت بهدوء أن تجذب الجمهور اليها وتجعلهم يحرصون على متابعتها، وقبل ما اختم لابد أن أثنى على المخرج الشاب محمد الخبيرى الذى أثبت جداراته وانطلاقة في عالم الدراما، صورته جميلة اختياراته واهتمامه بالتفاصيل أكثر من رائع.