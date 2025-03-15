شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج شادى عبد السلام.. محطات فنية بارزة فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد المخرج شادى عبد السلام، ورغم قلة أعماله الفنية إلا أنها كانت الأكثر شهرة في السينما المصرية خارج مصر، وعشقه للفراعنة وللتاريخ المصرى لم يكن كغيره، فقد بدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج فى فيلم بولندى باسم " الفرعون" ثم فيلم " وإسلاماه"، والفيلم الإيطالى "الحضارة" والفيلم الأمريكى "كليوباترا"، ومن هنا حفر اسمه بجانب التراث والحضارة، وفى ذكرى وفاته اليوم نقدم محطات بارزة فى حياة المخرج شادى عبد السلام:

ولد المخرج شادي عبد السلام فى 30 مارس 1930 فى الإسكندرية

تخرج المخرج شادى عبد السلام من مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية سنة 1948

درس فنون المسرح بلندن عام 1949

بدأ حياته الفنية كمصمم ديكور سنة في الفيلم البولندى "الفرعون ".

اتجه إلى الإخراج وعمل كمساعد مخرج فى فيلم واسلاماه، والفيلم الإيطالى الحضارة، والفيلم الأمريكى كليوباترا.

قدم المخرج الراحل 5 أفلام قصيرة منها الفلاح الفصيح 1970، وجيوش الشمس سنة 1974، وكرسى توت عنخ أمون الذهبى، والأهرامات وما قبلها 1984، ورع رمسيس الثانى 1986 .

أصبح شادي عبد السلام واحدًا من أبرز مخرجى العالم بعد تقديمه لفيلم "المومياء" سنة 1974، وهو العمل الذي تحدث عن سرقة الآثار، واختير وقتها ضمن قائمة أفضل 100 مخرج على مستوى العالم.

بعد فيلم المومياء بدأ بمشروع فيلم "إخناتون" إلا أنه لم يرى النور حتى الآن.