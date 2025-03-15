شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان إحسان الترك بعد معاناته مع المرض عن عمر الـ71 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم الفنان القدير إحسان الترك، بعد معاناته الفترة الماضية من المرض، عن عمر ينازهر 71 عامًا، حسب ما أعلنت زوجته.

وكان الفنان إحسان الترك كشف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "لا صحة عما تم تداوله عن خضوعي لعملية بتر في قدمى، والحمد لله النفسية مستقرة، وما زلت في المستشفى، حيث أعاني من آلام في شرايين بقدمي، وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وأرجو من الجميع الدعاء لى".

يذكر أن آخر مشاركات إحسان الترك فى الدراما التليفزيونية، خلال مسلسل جعفر العمدة الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، ومن بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.