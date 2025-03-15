شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة.. هل تعود ميار إلى أسعد برفقة عزت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة معرفة هل تستمر زيجة ميار (مي عز الدين) من محمد عزت (آسر ياسين)، أم تعود مجددًا إلى أسعد (دياب).

كما أنه من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة معرفة هل ينجو محمد عزت (آسر ياسين)، من تهمة القتل التي أوقعها به أسعد (دياب) بعدما انتهت الحلقة على قيام رجال أسعد بوضع حثة بيجو أحد رجال أسعد في سيارة محمد عزت، مع تعطيل كاميرات المراقبة، فضلا عن مجئ الضابط إلى منزل عزت للتفتيش، أم تشهد الأحداث فشل محمد في النجاة من تلك القضية.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة

وتعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل اليوم على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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