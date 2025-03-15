رسالة حاتم صلاح لـ كندة علوش قبل عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 02:55 مساءً - أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته البالغة بنجاح مسلسل "إخواتي"، الذي نافس به خلال النصف الأول من مسلسلات رمضان 2025، بالتعاون مع نيللي كريم، كندة علوش، روبي، وجيهان الشماشرجي.

مشاعر حزن وفرح

الجميلة والموهوبة كندة علوش

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وبعثبرسالة إلى أبطال وصُنّاع مسلسل "إخواتي"، وعلى رأسهم الفنانة كندة علوش، وذلك قبل ساعات قليلة من عرض الحلقة الأخيرة، قائلاً: "مشاعر حزن وفرحة. بس الحزن غلب على الفرحة عشان هيوحشني مسلسل (إخواتي) وهيوحشني إخواتي اللي اشتغلت معاهم وحبتهم، اللي كلام كتير جوايا ناحيتهم، لكن مش قادر أطلعه وأوصفه في بوست واحد. وهيوحشني كمان الناس اللي بتتفرج على إخواتي وبتقولّنا كلام حلو".وأضاف: "النهارده للأسف هتكون الحلقة الأخيرة من. لو كنا سبب صغير في إسعادكم؛ فده كان فضل من ربنا ومنحة ربنا يديمها. ولو في أي نجاح حصل سواء صغير أو كبير لشخصية (فرحات)، فأنا كان نفسي أهديه بشكل شخصي للفنانة الجميلة والموهوبة والمؤثرة، اللي مهما قُلت مش هاديها حقها واللي بقولها ألف حمداً لله على سلامتك، يا رب دايماً تطلّي علينا كده بأحسن صحة وأحسن حال".

وتابع: "أنا متأسف إني أهديته لكندة، وهو مايخصنيش لأنه في الحقيقة يخص بس الأستاذ الكبير والمخرج النجم محمد شاكر خضير. لكن اللي يخصني أنا كمشاهد عادي بقى إني أشكر مهاب طارق على الورق التحفة ده، وإني أشكر جميع الفنانين اللي اشتغلوا على العمل ده فرد فرد".

تفاصيل مسلسل "إخواتي"

يُذكر أنتدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن، إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها، ثم تتوالى الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل خلال 15 حلقة، حول أربع أخوات؛ هن: "أحلام، ناهد، سهى، نجلاء"، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

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