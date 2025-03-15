شاهر السرحاني يبدي رأيه بالشعر الشعبي

ميرنا وليد - بيروت - قال صانع المحتوى والشاعر شاهر السرحاني، بأن الشعر الشعبي العربي يمثل نبض الشارع العربي ومرآة تعكس هويته وتاريخه وثقافته، مؤكدًا على أهمية الحفاظ عليه وتطويره.



وأوضح السرحاني، الذي تخطى حاجز المليون متابع على تيك توك، أن الشعر الشعبي هو لسان الشعب، يعبر عن أفراحه وأتراحه، ويعكس قضاياه وهمومه، ويحمل في طياته قيمًا وعادات وتقاليد متوارثة عبر الأجيال.

يرى السرحاني أن الشعر الشعبي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الهوية العربية، حيث يساهم في:

توثيق التاريخ: يسجل الشعر الشعبي الأحداث التاريخية والقصص الشعبية، ويحفظها من الاندثار.

نقل القيم: ينقل الشعر الشعبي القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة من جيل إلى جيل.

تعزيز الانتماء: يعزز الشعر الشعبي الانتماء إلى الوطن والهوية العربية.

التعبير عن الواقع: يعبر الشعر الشعبي عن الواقع المعيشي والقضايا الاجتماعية التي تهم الناس.

وأشار السرحاني إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في إحياء الشعر الشعبي، ووصوله إلى جمهور أوسع، وخاصة الشباب.

قدم السرحاني مجموعة من النصائح للشعراء الشعبيين الشباب، من أهمها:

الاطلاع على التراث: يجب على الشعراء الشباب الاطلاع على التراث الشعري العربي، والاستفادة من تجارب الشعراء القدامى.

تطوير الأسلوب: يجب على الشعراء الشباب تطوير أساليبهم الشعرية، ومواكبة العصر، مع الحفاظ على الأصالة.

التعبير عن قضايا المجتمع: يجب على الشعراء الشباب التعبير عن قضايا المجتمع، والمساهمة في حلها.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: يجب على الشعراء الشباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصائدهم، والتواصل مع الجمهور.

ويؤكد السرحاني أن مستقبل الشعر الشعبي العربي واعد، وأنه سيظل لسان الشعب، ومرآة تعكس هويته.