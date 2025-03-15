نوال الزغبي تتابع نجاحها بـ "يا حبايب"

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "يا حبايب" للفنانة نوال الزغبي نجاحا لافتا، اذ وصلت الى 2 مليون و100 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد أيام قليلة على طرحها بمناسبة شهر رمضان المبارك.



"يا حبايب

يا حبايب شهر مجمعنا

على ريحة الجنة وحب الخير

للذكرى الحلوى يرجعنا

لعمو فؤاد ويا الفوازير

أيام طلّة

اللّٰه اللّٰه

بالخير هلّة

اللّٰه اللّٰه

الأجر بكرمه بيتضاعف

وتزيد في الخير على طول تلقاه

اشكر وإسعى

اللّٰه اللّٰه

رحمته واسعة

اللّٰه اللّٰه

السما مفتوحة ولو تطلب

هتعيش في سعادة بفضل اللّٰه

الجار للجار ومفيش حيطة

هتحوش بين أهل ميختلفوش

وعيال بفرح عاملين زيطة

ببراءة وحب ووش بشوش

وقلوب صافية

اللّٰه اللّٰه

في بيوت دافية

اللّٰه اللّٰه

سهرانة ف أيام مفترجة

تدعى الرحمن وتلبى نداه

مصر الغالية

اللّٰه اللّٰه

دايماً عالية

اللّٰه اللّٰه

عشقها في القلب وفي النني

وتراب الأرض أمل وحياة".