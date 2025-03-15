دنيا سمير غانم تشوق متابعيها لـ "عايشة الدور"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور شوقت فيه متابعيها لمسلسلها الجديد "عايشة الدور" المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.



ونشرت دنيا عبر صفحتها بوستر المسلسل وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "انتظرونا في مسلسل عايشة الدور".

ومسلسل "عايشة الدور" من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: دنيا سمير غانم، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، ويتكون من 15 حلقة.