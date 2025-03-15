أراس بولوت إينملي يتعرض لإصابة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض النجم التركي أراس بولوت إينملي لـ كسر في قدمه، وذلك خلال تصويره دوره في مسلسل العبقري، وأشارت مصادر الى ان أراس بولوت يتعالج حاليا من هذه الإصابة، وفور شفائه سيتابع تصوير مسلسل "العبقري".



على صعيد آخر، كانت قد أثيرت حالة من الجدل، بعد كشف الصحافة التركية مؤخراً عن خبر مفاجئ للجمهور، و هو علاقة أراس بولوت إينملي العاطفية بـ أيلول أرسوز، التي تلعب حالياً دور شقيقته في مسلسل "العبقري".

العلاقة بدأت منذ أشهر، وأيلول تصغر أراس بـ 11 عاماً.

