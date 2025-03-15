"الطائر الرفراف" يواجه مأزق مع اقتراب نهايته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت وسائل إعلام تركية عن نسب مشاهدة مسلسل "الطائر الرفراف"، اذ انه رغم اقتراب انتهائه انخفضت نسب مشاهدته، ووصلت الى 2. 9 وهو رقم ضعيف مقارنة بباقي الحلقات.

على صعيد آخر يتحضر الممثل التركي مارت رمضان ديمير، بطل مسلسل "الطائر الرفراف"، للقيام بالخدمة العسكرية، وذلك فور انتهاء العمل في الأسبوع الأول من شهر نيسان المقبل.

على صعيد آخر، كانت أشارت وسائل إعلام مؤخراًَ، إلى أن دور "هاليس اغا" في مسلسل "الطائر الرفراف" قد انتهى، ما شكّل بلبلة عند متابعي هذا العمل.



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