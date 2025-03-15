شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين عن العمل مع أشرف عبد الباقى : "بيحب الشغل جدا وبحترم ده فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان آسر ياسين أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى لمشاركة الفنان أشرف عبد الباقى معه في مسلسل قلبى ومفتاحه قائلاً : "أنا بحب أشرف جداً، شخصية بتحب الشغل طول الوقت، وبحترم ده جداً فيه، وزمان اشتغلنا سوا في فيلم كان هو سواق تاكسي ( على جنب يا اسطي) وكنت انا شخصية الباد بوي فيه، ودلوقتى طلعت انا اوبر وهو خالى اللى بينصحني".

يعرض مسلسل قلبى ومفتاحه الحلقة الأخيرة بطولة النجمين آسر ياسين ومى عز الدين، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل قلبى ومفتاحه فى تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما فى تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، كل من: أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، المنتج الفني لشركة سعدى - جوهر أحمد على الشهبه فى عمل من انتاج media hub.

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