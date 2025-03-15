شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يشيد بفريق عمل مسلسل ولاد الشمس: "كلهم ممتازين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج عمرو عرفة، بأبطال وصناع مسلسل ولاد الشمس للنجمين أحمد مالك وطه دسوقي، والذى عرض في النصف الأول من شهر رمضان على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.





وكتب عمرو عرفة عبر حسابه على موقع التدوينات "إكس": "فرح يوسف في دور سحر، دنيا ماهر في دور أمينة، مينا أبو الدهب في دور عبيد، معتز هشام في دور قطايف، علاء مرسي، ضياء عبد الخالق، كلهم بجد ممتازين وأبطال بجوار محمود حميدة وطه دسوقي وأحمد مالك في ولاد الشمس".

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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