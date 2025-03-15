شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين عن "قلبى ومفتاحه" : كنت مقرر ما اشاركش فى دراما رمضان السنة دي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان آسر ياسين أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عن سعادته بالمشاركة مع المخرج تامر محسن في مسلسل قلبى ومفتاحه قائلاً : "كنت مقرر ما اشاركش في رمضان السنة دي، ولكن اما كلمني تامر قلتله يا ريت نشتغل سوا، وكلمني عن طبيعة المسلسل وبعتلي السيناريو، فرحت جداً اما عرفت ان العمل 15 حلقة، وقلت دي علامة لأني ما كنتش عايز اعمل حاجة 30".

وأضاف : "فرحتي أيضاً بالمشاركة في المسلسل إنه اما تامر محسن كلمني أخبرني بإن العمل لايت مش تراجيديا، وده شيء تاني عجبني جداً، لأني السنة اللى فاتت كنت عامل دراما جامدة جداً في بدون سابق إنذار".

يعرض مسلسل قلبى ومفتاحه الحلقة الأخيرة بطولة النجمين آسر ياسين ومى عز الدين، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل قلبى ومفتاحه فى تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما فى تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

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