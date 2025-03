كيم كارداشيان تُلمِّح بالزواج للمرة الرابعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 01:20 مساءً - خاضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان العديد من التجارب العاطفية التي كُلل بعضها بالزواج، بينما انتهى الكثير منها دون زواج. ومع كل هذه التجارب التي لم تصمد، لم تيأس كيم، وفي كل مرة تخرج من تجربة تبحث عن الحب في تجربة أخرى. ومؤخراً كشفت عن مفاجأة تحمل في طياتها علاقة عاطفية جديدة.

كيم كارداشيان تتحدث عن خاتم خطوبتها

خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها الواقعي The Kardashians، لمَّحت كيم كارداشيان عن احتمالية زواجها للمرة الرابعة، عندما تساءلت عن شكل خاتم خطوبتها في زواجها الرابع والأخير، حيث قالت كيم: "أتساءل عن شكل خاتم خطوبتي القادم؟ ليكون خاتم خطوبتي النهائي والأخير". هذا ولم يتضح بعد ما إذا كانت تخطط للزواج مرة أخرى أم أنها تأمل فقط في ذلك.

وكانت كيم قد كشفت في حلقة من برنامج The Kardashians في يناير الماضي أنها تواعد شخصاً ما "سراً"، لكنها لم تكشف عن اسم هذا الرجل أبداً.

كيم كارداشيان تتحدث عن خواتم خطوباتها السابقة

تحدثت كيم كارداشيان خلال الحلقة عن خواتم خطوباتها السابقة، حيث قالت عن الخاتم الأول الذي أهداها إياه ديمون توماس إنه كان بقطع الوسادة، عيار 14 قيراطاً، وأضافت: "ما زلت أحتفظ به".

أما خاتمها الثاني، فكان بقطع زمرد عيار 18 قيراطاً من لورين شوارتز. وتذكرت قائلة: "اضطررتُ لإعطائه لكريس [همفريز] عند الطلاق".

خاتمها الثالث من كاني ويست كان بقطع وسادة، قالت عنه كيم: "كان هذا هو الخاتم الوحيد الذي امتلكته ولم آخذه معي إلى باريس"، حيث تعرضت للسرقة في فندقها بباريس عام 2016.

علاقات كيم كارداشيان العاطفية

1- ديمون توماس (2000 إلى 2004)

في التاسعة عشرة من عمرها، تزوجت كيم من المنتج دامون توماس، الذي يكبرها بعشر سنوات. لم يدم زواجهما طويلاً. وقبل أن يُكملا ثلاث سنوات من حياتهما معاً، تقدمت كيم بطلب للطلاق. وكشفت لاحقاً أن زواجها كان مضطرباً للغاية حيث زعمت أنه عرَّضها للإيذاء الجسدي، كما اتهمته بأنه لكمها وضربها بالحائط وألقاها في أرجاء الغرفة وتركها مجروحة ومضروبة، وهذا ما نفاه توماس. بالإضافة إلى ذلك، ورد أنه أجبرها على ترك وظيفتها، وفقاً لأوراق الطلاق، والتي تم تقديمها في محكمة لوس أنجلوس العليا في عام 2003.

2- راي جيه (2003 إلى 2006)

بعد عام واحد فقط من طلاقها، بدأت كيم علاقة مع المغني راي جيه. على الرغم من أن علاقتهما امتدت لأقل من ثلاث سنوات فقط، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر العلاقات الرومانسية شهرة، التي دفعتها إلى النجومية.

3- نيك لاتشي (2006)

بعد ذلك، بدأت كيم في علاقة عاطفية مع نيك لاتشي، الذي صرَّح في عام 2019 أنهما لم يكونا جادين أبداً، وقال إنهما قضيا وقتاً رائعاً.

4- نيك كانون (2006 إلى 2007)

أقام ممثل Drumline علاقة رومانسية مع كيم كارداشيان في عام 2006، لكنه هو من أنهى معها العلاقة بسبب مزاعم عن علاقتها السابقة براي جيه. وعلى الرغم من إنكار كيم تلك المزاعم، إلا أن كانون تأكد من صحتها فقرر إنهاء العلاقة.

5- ريجي بوش (2007 إلى 2010)

كانت علاقة كيم ونجم اتحاد كرة القدم الأميركي ريجي بوش متقطعة من عام 2007 حتى عام 2010. وعلى الرغم من الرومانسية الواعدة، فقد انفصلا في النهاية لأنهما لم يكونا قادرين على قضاء وقت كافٍ معاً.

قرب نهاية علاقتهما، اتخذ بوش قرار إنهاء علاقتهما عندما بدأت كيم في الضغط من أجل الزواج بعد رؤية أختها الصغرى كلوي كارداشيان تستعد للزواج من لامار أودوم. في ذلك الوقت، ورد أن بوش أخبر كيم أنه يريد زوجة تدعمه وتبقى في المنزل لتكون أم أطفاله. وبمعرفته لدوافعها وطموحاتها، عرف بوش أنها ليست المرأة المناسبة له ليتزوجها.

6- مايلز أوستن (يونيو 2010)

بدأت كيم ومايلز أوستن في قصة حب صيفية قصيرة، تلاشت بسرعة كبيرة بسبب المسافة الطويلة وبعدهما عن بعضهما البعض، حيث كانت معظم أوقاتهما بعيدة بسبب جدول أعمالهما. فقد كان أوستن لاعباً مع فريق كرة القدم الأمريكي Dallas Cowboys، بينما كانت كيم مشغولة بتصوير برنامجها Keeping Up With The Kardishians. وبحلول سبتمبر، ذهبا بشكل متبادل إلى طرقهما المنفصلة.

7- كريس همفريز (2010)

تزوجت كيم بشكل سيء من نجم كرة السلة ونجم الدوري الأميركي للمحترفين كريس همفريز لمدة 72 يوماً في عام 2011.

خلال لقاء Keeping Up With The Kardashians، الذي تم بثه في يونيو 2021، اعترفت كيم بأنها شعرت برغبة في التراجع في الليلة التي سبقت الزفاف، لكنها شعرت أن الوقت قد فات.

قدم همفريز التماساً لإلغاء الزواج بعد أن قدمت كارداشيان أوراق الطلاق في أكتوبر 2011، وانفصلا رسمياً في أبريل 2013 بعد معركة قضائية فوضوية. وأوضحت كيم لاحقاً أنها شعرت بضغوط للزواج من همفريز.

8- كاني ويست (2012-2021)

بعد سنوات من الصداقة، ارتبطت كيم بـ كاني ويست في أبريل 2012. وبعد ثمانية أشهر، في ديسمبر 2012، أعلن كاني خلال حفل موسيقي أن كيم حامل بطفلة. رحب الاثنان بابنتهما "نورث ويست" في يونيو 2013 وتزوجا في مايو 2014. واستقبلا ابنهما الثاني "سانت" في عام 2015، ثم "شيكاغو" في عام 2018 وأخيراً "باسالم" في عام 2019.

وبعد ست سنوات من الزواج، تقدمت كيم بطلب للطلاق في فبراير 2021 وأكدت أن الانفصال وديّ وليس هناك منازعات. وبحسب ما ورد بدأ التوتر في يوليو 2020 عندما قرر كاني ويست الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة وكان يريد إجهاض "نورث"، لكن كيم رفضت.

9- بيت ديفيدسون (من 2021 حتى 2022)

بعد كاني ويست، بدأت كيم في علاقة مع بيت ديفيدسون، نجم برنامج ساترداي نايت لايف Saturday Night Live، حيث ارتبط الاثنان لأول مرة بشكلٍ رومانسي في أكتوبر 2021، قبل أن ينفصلا في أغسطس 2022.

وأخيراً ارتبطت كيم بأوديل بيكهام جونيور من سبتمبر 2023 إلى أبريل 2024.

هل كيم كارداشيان في علاقة حب جديدة؟

في يناير الماضي، أعلنت كيم عن علاقة عاطفية جديدة خلال الموسم السادس من مسلسل "ذا كارداشيان"، حيث قالت بابتسامة مازحة: "كنت أنوي البقاء عزباء. كنت أكذب عليكم تماماً"، وأضافت متسائلة عما إذا كانت هي الشخص الذي لا يواعد أحداً ولا يريد الحب والاهتمام؟، وقالت: "لا أعتقد أنكم تعرفونني".

