بعد اعتذاره.. هل تقاضي أسرة إسماعيل ياسين المخرج عمرو سلامة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 01:20 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية تداول أنباء حول مقاضاة أسرة الفنان إسماعيل ياسين، للمخرج عمرو سلامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي اعتبر فيها أنّ الفنان الراحل هو أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية.

في انتظار تكليف رسمي

ومن جانبه، حسم المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس جمعية "أبناء فناني مصر"، حقيقة تلك المزاعم المتداولة، قائلًا لـ"الخليج 365" إنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مقاضاة عمرو سلامة حتى الآن، حيث أنّ الجمعية لازالت في انتظار تكليف رسمي، من أسرة إسماعيل ياسين، باعتبار أحفاده أعضاء بها، لافتًا إلى أنّ الأسرة لم تحسم موقفها النهائي بشأن هذه الأزمة حتى الآن.

نرفض المساس بالرموز الفنية

وأكد أنّ الجمعية ترفض المساس بأي رمز من رموز الفن، والتراث الفني بشكلٍ عام، ومن المفترض أن تتحرك كل الجهات المعنية في ذلك الاتجاه، مستنكرًا حديث عمرو سلامة عن الفنان إسماعيل ياسين بهذا الشكل، من دون المصادرة على حق النقد، أو أي شيء من هذا القبيل، مضيفاً: "نحن لم ولن نُصادر حرية الرأي والتعبير، ولكن الرموز الفنية العظيمة لها احترامها".

بيان اعتذار

يذكر أنّ المخرج عمرو سلامة قد أبدى اعتذاره عن التصريحات التي أدلى بها في برنامج "ليك لوك" للفنان عمر مصطفى متولي، والمُتعلقة بالفنان إسماعيل ياسين، والمخرج صلاح أبو سيف، وكذلك شادي عبد السلام، حيث اعتبرها البعض مسيئة وغير موفقة.

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وقال عمرو سلامة في بيانٍ اعتذاره: "اعتذار رسمي.. أتقدم بخالص اعتذاري لجمهور ومحبي جميع الفنانين الذين ذكرتهم في حلقة برنامج (ليك لوك)، ولكل من شعر بالإساءة بسبب إبداء آرائي بصورة مبالغ فيها وغير لائقة، مما قد يكون قد مسّ تاريخهم الفني الكبير والمهم"، متابعًا "أدرك تمامًا أن مكانة هؤلاء الفنانين وتأثيرهم في الثقافة الشعبية لا يمكن المساس بهما، وأتعجب من البعض الذي قرر مقارنتي بهم، فهذه مقارنة في غير محلها تمامًا. هم أصحاب تاريخ فني عظيم أثر في ملايين البشر لعقود، ومقارنتي بهم لا معنى لها، كما لو أن نملة تُقارن بأسد".

وأضاف: "أقرّ بأنني ارتكبت خطأ كبيرًا، وهو عيب حقيقي في شخصيتي، حيث إن عفويتي أحيانًا تصل إلى حد التهور. لم أدرك أن ما يُقال في منصة عامة يجب أن يكون محسوبًا بدقة، ولا يمكن التعامل معه كحديث عابر في جلسة خاصة بغرض التسلية والمبالغة الهزلية. ما نقوله في العلن يبقى ويؤثر، ولذلك يجب أن أكون أكثر وعيًا ومسؤولية فيما أصرح به مستقبلاً، أكرر اعتذاري، وأتعهد بأن أكون أكثر حرصًا في المستقبل".

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