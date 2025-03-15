عمرو سلامة يقدم اعتذار رسمي.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 01:20 مساءً - قدم المخرج عمرو سلامة اعتذار رسمي عن تصريحاته التي أثارت حالة من الجدل في برنامج "ليك لوك" مع الفنان عمر مصطفى متولي، حيث تحدث فيها عن عدد من الفنانين الراحلين منهم الفنان إسماعيل يس والمخرج صلاح أبو سيف.

اعتذار عمرو سلامة

كتبمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "اعتذار رسمي، أتقدم بخالص اعتذاري لجمهور ومحبي جميع الفنانين الذين ذكرتهم في حلقة برنامج (ليك لوك)، ولكل من شعر بالإساءة بسبب إبداء آرائي بصورة مبالغ فيها وغير لائقة، مما قد يكون قد مسّ تاريخهم الفني الكبير والمهم".

وتابع قائلاً: "أدرك تمامًا أن مكانة هؤلاء الفنانين وتأثيرهم في الثقافة الشعبية لا يمكن المساس بهما، وأتعجب من البعض الذي قرر مقارنتي بهم، فهذه مقارنة في غير محلها تمامًا. هم أصحاب تاريخ فني عظيم أثر في ملايين البشر لعقود، ومقارنتي بهم لا معنى لها، كما لو أن نملة تُقارن بأسد".

عمرو سلامة يتعلم الدرس

واعترف عمرو سلامة أن تصريحاته جاءت في غير محلها، وقال: "كما أقرّ بأنني ارتكبت خطأ كبيرًا، وهو عيب حقيقي في شخصيتي، حيث أن عفويتي أحيانًا تصل إلى حد التهور. لم أدرك أن ما يُقال في منصة عامة يجب أن يكون محسوبًا بدقة، ولا يمكن التعامل معه كحديث عابر في جلسة خاصة بغرض التسلية والمبالغة الهزلية. ما نقوله في العلن يبقى ويؤثر، ولذلك يجب أن أكون أكثر وعيًا ومسؤولية فيما أصرح به مستقبلاً".

وأنهى رسالته: "أكرر اعتذاري، وأتعهد بأن أكون أكثر حرصًا في المستقبل".

وقد تفاعل عدد كبير من متابعيه مع هذا المنشور وأشادوا بجرأته على الاعتذار العلني أمام الجمهور، وتمنوا له التوفيق ومزيد من التألق.

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