مسلسل فهد البطل الحلقة 14.. أحمد العوضي يُنقذ شحنة الممنوعات ويتزوج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 01:20 مساءً - تطورت الأحداث في مسلسل "فهد البطل" خلال الحلقة الرابعة عشرة؛ حيث استطاع فهد (أحمد العوضي) المرور من كمين الشرطة بالممنوعات في السيارة بسبب حادث أثناء التفتيش؛ ليتركه الضابط عمرو غلاب (أحمد ماجد) يتحرك دون إكمال التفتيش، وبعد وصول فهد إلى توفيق التمساح (محمود البزاوي) في السلوم، وجاء رجال التمساح لتنزيل البضاعة من السيارة، لم يجدوها.

حيلة فهد للمرور بالممنوعات

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يكشفلتوفيق التمساح أنه شعر بوجود شيء ما في السيارة وخاف الإمساك به في الكمين، وقام بحيلة زكية خزّن البضاعة داخل عجلة السيارة حتى وصل بها؛ ليبدأ التمساح في إعطاء الثقة أكثر لفهد بعد الحيلة التي قام بها وكذلك انكشاف سر تجارته في الممنوعات أمامه، ويخبره أنه سيكون أهم شخص في رجاله، ولكن في نفس الوقت يهدده أن هذا السر إذا عرفه أحد سيقتله.

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يذهب نادر التمساح (حمزة العيلي) إلى راوية في منزلها، ويطلب منها الزواج سراً ولكن راوية ترفض، دون مبالاة بمعرفة نادر سر عملها في الملهى الليلي، فيما يفتح فهد تليفون ضياء (محمد مهران)، وأرسل رسالة منه إلى والدته فايزة الشبح (لوسي) أنه سافر إلى إيطاليا وذلك حتى يجعلها تعتقد أنه ما زال على قيد الحياة، لتحتفل فايزه بالاطئمنان على ابنها وتوزّع الدبائح على أهل الحارة.

فهد يقرر الزواج من كناريا ووالدها يفاجئهما

يقرر فهد الزواج من كناريا (ميرنا نور الدين) ويحدد موعد حفل الزفاف، وذلك بعدما استطاع شراء شقه لاسيما وأنه حصل على مبلغ 200 ألف جنيه من توفيق مقابل عملية خطف ضياء، وكذلك توصيل شحنة الممنوعات، في حين يحضر العمدة غلاب (أحمد عبد العزيز) وابنه عمرو غلاب ووالدته وفاء (صفاء الطوخي) من أجل طلب آسيا (يارا السكري) للزواج، ولكن فجأة تكتشف والدة آسيا محاولة ابنتها الانتحار.

يقرر شامل (محسن منصور) مساعدة شوقي (حجاج عبد العظيم) والد كناريا ويخرجه من السجن، وبمجرد معرفة أن فرح فهد البطل اليوم من كناريا، حيث يريد شامل من شوقي إفساد الفرح نظراً للعداء الكبير بينه وبين فهد الذي كان قتل شقيق شامل بعد التعدي على شقيقته راوية، وبالفعل بمجرد خروج شوقي من السجن ذهب إلى الفرح ورفع السلاح على فهد رافضاً إتمام الزيجة.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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