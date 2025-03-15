عليا بهات في يوم ميلادها: أكثر من مجرد ممثلة ناجحة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 01:20 مساءً - يوافق اليوم 15 مارس يوم ميلاد نجمة بوليوود عليا بهات، التي أكملت اليوم عامها الـ 32، والتي استطاعت خلال عمر صغير أن تحرز مكانة خاصة في قلوب الجمهور بأدائها الرائع، هذا بالإضافة لتجاوزها حدود التمثيل لتصبح منتجة ومدافعة عن حقوق الحيوان والبيئة.

بداية عليا بهات في عمر الـ 19 والآن سوبر ستار

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ربما وجدت عليا بهات رحلة التمثيل سهلة بالنسبة لها؛ لأنها وُلدت في عائلة فنية، فوالدها مخرج بوليوود الشهير ماهيش بهات، ووالدتها الممثلة سوني رازدان، هذا بالإضافة كونها شغوفة بالتمثيل والرقص منذ صغرها، لذلك قررت في سن مبكرة العمل في مجال السينما.

قدمها المخرج كاران جوهر لأول مرة في سينما بوليوود عام 2012 في فيلم "طالب العام" Student of the Year، وشاركها في البطولة كلٌ من فارون دهاوان وسيدهارث مالهوترا. وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، ونالت براءة عليا وإطلالتها الساحرة إعجاب الجمهور. لكن شهرتها الحقيقية برزت في فيلم "الطريق السريع" Highway عام 2014، حيث لعبت دور فتاة مخطوفة. حظي أداؤها التمثيلي في هذا الفيلم بإشادة واسعة، وأثبتت أنها ليست مجرد ممثلة فاتنة، بل فنانة قوية أيضًا.

عليا بهات تتجه للإنتاج

بعد أن شاركت في العديد من الأفلام الرائعة، وأصبحت من بين أبرز نجمات بوليوود، وسَّعت عليا بهات آفاقها بإطلاق شركة إنتاج خاصة بها، "إترنال صن شاين برودكشنز" عام 2022، وقد جعلت من العنف الأسري أول القضايا التي تتبناها كمنتجة من خلال إنتاج فيلم "دارلينغز"، الذي تناول القضية في قالب كوميدي أسود فريد.

وكان عام 2022 أيضاً عاماً مميزاً بالنسبة لعليا، إذ وسَّعت أفقها للمرة الثانية بمشاركتها لأول مرة في هوليوود بفيلم Heart of Stone، ووصل تأثيرها إلى منصات عالمية، حيث أصبحت أول سفيرة هندية عالمية لعلامة غوتشي الفاخرة، وظهرت لأول مرة بشكل مذهل في حفل ميت غالا.

عليا بهات مدافعة عن البيئة وحقوق الحيوان

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في عام 2017، أطلقت عليا بهات مبادرة بيئية باسم "كو إكزست" CoExist لرفع مستوى الوعي برفاهية حيوانات الشوارع. كما شاركت في فعاليات لجمع التبرعات، وشاركت في حملة لمنظمة بيتا PETA، وتعاونت مع خدمة البث المباشر على فيسبوك في حملة بيئية.

أبرز التواريخ في مشوار عليا بهات الفني

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2012: أول دور رئيسي لها، حيث شاركت في بطولة فيلم المراهقين "طالبة العام" Student of the Year.

2014: أول جائزة لها، حيث حصلت على جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة من نقاد السينما عن دورها في فيلم "الطريق السريع" Highway.

2018: نجاح كبير بعد مشاركتها في بطولة فيلم "رازي" Raazi، الذي أصبح لاحقًا واحدًا من أعلى الأفلام الهندية التي تقودها نجمات تحقيقًا للإيرادات.

2020: أفضل ممثلة للمرة الثالثة بعد حصولهاعلى جائزة فيلم فير الثالثة لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Gully Boy.

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أفضل أفلام عليا بهات

Highway

لعبت عليا بهات في هذا الفيلم دور فتاة تُدعى فيرا تم خطفها قبل يوم واحد من زفافها، ظلت تبحث عن سبيل للهرب بحثاً وراء حريتها، لكن مع مرور الأيام لم تكن فيرا خائفة من خاطفها، بل اكتشفت معنى جديدًا لحياتها، بل وبدأت في تطوير رابطة غريبة مع خاطفها. وقد لاقت عليا بهات استحسانًا كبيرًا من النقاد.

Udta Punjab

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب في ولاية البنجاب من بينهم عليا بهات، كيف أثَّر عليهم تعاطي الممنوعات لدرجة أنهم استسلموا له بشكلٍ جماعي، مما يؤدي إلى تدهور اجتماعي واقتصادي. وقد حصلت النجمة على جائزة فيلم فير عن هذا الدور الصعب.

Dear jindagi

تعاونت عليا بهات في هذا الفيلم مع شاروخان، حيث دور فتاة تعاني من مشاكل نفسية تلجأ لطبيب نفسي لعلاجها بطرق غير تقليدية. وقد نال أداؤها استحسان الجمهور والنقاد.

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Raazi

لعبت عليا بهات في هذا الفيلم دور عميلة سرية في وكالة الاستخبارات الخارجية، تزوجت من عائلة باكستانية من قبل والدها حتى تتمكن من الحصول على بعض المعلومات القيمة. وقد حصلت على العديد من الجوائز عن هذا الفيلم.

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