شمس الفارس غاضبة بسبب تصرف والدها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي العراقية شمس الفارس جدلا كبيرا بين الجمهور وذلك بعد حديثها عن والدها غاضبة بسبب الديكتاتورية التي يتبعها على حد قولها.

وقالت شمس الفارس في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص: "أبوي قطع نتفلكس في البيت مدري شنو هالدكتاتورية قال إنه مو مال عمركم".

وأضافت شمس الفارس: "وأنا عمري ١٨ صار لي من أنا صغيرة أتفرجه، طلعنا شيء مو حلو قال نقطع نتفلكس، تشوفي أشياء مو عمرك".

وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

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