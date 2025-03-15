مرتضى فتيتي يطلق أغنية "يا ربّي"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان التونسي مرتضى فتيتي أغنيته الجديدة بعنوان "يا ربّي" واختار مرتضى إصدارَ هذه الأغنية تزامناً وحُلول شهر رمضان المبارك وقُبيل عيد الفطر.

الأغنية تُعبّر عن التوبة والندم على المعاصي، وفيها يتوجّه مرتضى إلى الله بالدعاء، طلبًا للمغفرة والرحمة. ويُعبّر فتيتي في اغنية "يا ربي" عن شعوره بالعجز والضّيق في الدنيا، إنّما أيضاً عن ثقته برحمة الله، مؤكّداً أنّه يجد الراحة في الصلاة والإيمان.

يُذكر أنّ "يا ربي" من كلمات مرتضى فتيتي وألحانه، فيما تولّى فرات بو قدّيدة مهمة التوزيع الموسيقي.

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