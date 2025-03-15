أحمد سعد يطرح أغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري أحمد سعد، أغنية "ألف مرة" وهي أغنية من الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++"، وهي تأليف منة القيعي ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج خالد الحلفاوي .



وكان قد طرح سعد أغنيته "جدع" تتر مسلسل "سيد الناس" الذي يعرض في رمضان 2025، الأغنية من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر الحاج، وتوزيع أشرف البرنس، وتُعبّر عن القيم النبيلة والشجاعة، حيث يصف فيها البطل بصفات الرجل الجدع صاحب المبادئ الثابتة في مواجهة التحديات.