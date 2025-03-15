سيدني سويني وقصتها مع 600 ألف دولار

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت وسائل إعلام عالمية عن انه من المقرر دفع مبلغ 600 ألف دولار أميركي للنجمة العالمية سيدني سويني، وذلك مقابل كل حلقة من الموسم الثالث من مسلسل " Euphoria".



على صعيد آخر كانت قد أفصحت سيدني سويني عن شكلها مؤخرا، وذلك بعد تحولها إلى الملاكمة الشهيرة كريستي مارتن في فيلم سيرة ذاتية قادم، من إخراج المخرج العالمي ديفيد ميشود.

من خلال مشاركة صور من الكواليس على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر سويني تدريبها المكثف وتفانيها في تصوير قصة مارتن الرائعة بشكل أصيل.

