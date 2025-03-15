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نور علي ترد على اتهامها بفبركة حادث إطلاق النار!

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نور علي ترد على اتهامها بفبركة حادث إطلاق النار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اتهامها بفبركة حادث إطلاق النار عليها من قبل مسلحين خلال الاحداث المستمرة في الساحل السوري، خرجت الفنانة نور علي عن صمتها وردّت على كل من يكذّبها ويدعي بأنها فبركة الأمر وتقيم في لبنان.

وردّت الممثلة السورية على متهميها بالفبركة وبحذف الفيديوهات لأنها “كاذبة” من خلال تغريدة على موقع “اكس” كتبت فيها “لا ما حذفت الفيديوهات، وهني أصلا نزلوا على الستوريات عندي. وأنا موجودة بكسب بسوريا عم صور”، نافية بذلك من يدعي بأنها متواجدة في لبنان.

وتابعت رسالتها قائلة: “الكلام صفة المتكلم، وأنا مسؤولة عن كل كلمة قلتها والحمد لله محمية من الأمن العام بسوريا، اللي هو معترف بالاعتداءات يلي صارت من قبل فصائل. ورئيس الدولة السورية قال رح يتم محاسبة المتجاوزين”.

وكذلك نشرت عبر خاصية الستوريز على انستغرام صوراً من اللاذقية ومن كواليس التصوير، وارفقتها بتعليق كتبت فيه: “مو مهم يكذبوني، المهم انه صار في استجابة والامن العام عم يحاسب كل حدا بيمسكوا من يلي ارتكب جرائم بحق المدنيين. الله يهدي بال الناس”.

يذكر ان النجمة السورية تتواجد في سوريا حالياً لاستكمال تصوير مسلسل “البطل”، الذي تشارك في بطولته مع المجموعة من المجوم من بينهم بسام كوسا ومحمود نصر.

وقد أعلنت عن ذلك من خلال صور نشرتها عبر السوشيال مبديا وارفقتها بتعليق كتبت فيه: “لسا مستمرين بتصوير مسلسل البطل بريف اللاذقية، كيفكن مع قصة مريم؟”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وتمنوا لها المزيد من النجاح وان تكون بأمان هي وباقي فريق العمل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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