دنيا سمير غانم “عايشة الدور” في النصف الثاني من رمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها لمسلسلها الرمضاني الجديد “عايشة الدور”، والذي يعرض خلال النصف الثاني من رمضان، بداية من اليوم السبت 16 رمضان.

ونشرت دنيا عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” بوستر المسلسل وعلقت عليه بقولها: “انتظرونا في مسلسل عايشة الدور”.

كان برومو مسلسل “عايشة الدور”، والذي تعود دنيا من خلاله للدراما التليفزيونية، قد تمكّن من تصدر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع “يوتيوب”، حيث حقق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في غضون أربعة أيام من طرحه.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

تدور الأحداث حول “عايشة”، وهي سيدة مطلقة أم لبنت مراهقة وطفل، لتواجه حياة يائسة رغم أنها خدومة، وتجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلًا من بنت شقيقتها بعد تعرضها لحادث، لتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية وشابة مرحة.