فن ومشاهير

تجاوزت أزمتها.. آسر ياسين يكشف معاناة مي عز الدين!

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

تجاوزت أزمتها.. آسر ياسين يكشف معاناة مي عز الدين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أعرب الفنان آسر ياسين عن سعادته بالتعاون للمرة الأولى مع الفنانة مي عز الدين في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، مؤكدًا أنه استمتع بالعمل معها، واصفًا إياها بأنها “ممثلة موهوبة، رقيقة جدًا، ومتواضعة بشكل غير طبيعي”.

قال آسر: “مي عز الدين فنانة شاطرة وموهوبة جدًا، وعلى المستوى الشخصي متواضعة بطريقة غير عادية، وفعلاً كسبت أخت. أتمنى إننا نشتغل مع بعض مرة ثانية، وأنا سعيد جدًا بمشاهدنا معًا والكيمياء بيننا حلوة جدًا”.

أضاف: “أنا سعيد إننا كنا سبب في خروجها من الأزمة الصعبة التي مرت بها بعد وفاة والدتها، وأرى أن نزولها للعمل بمنتهى الشجاعة كان نوعًا من العلاج لها،أنا بعتبرها أختي، وهي موهبة كبيرة جدًا وسعيد بها جدًا، وربنا يديم المحبة بيننا”.

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول موضوع “المحلل” بعد الطلاق للمرة الثالثة. يجسد آسر ياسين دور سائق يبلغ من العمر 40 عامًا ولم يسبق له الزواج، بينما تلعب مي عز الدين دور سيدة مطلقة ثلاث مرات تبحث عن “محلل” لتتمكن من العودة الى زوجها. وعندما يقع اختيارها على شخصية آسر ياسين، تتغير حياته بطريقة غير متوقعة.

يشارك في بطولة المسلسل كل من: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، من تأليف وإخراج تامر محسن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا