حسام حبيب يوجه تهديدًا ناريًا ويتوعد بكشف المستور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حسام حبيب، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” منشورًا وجّه من خلاله رسالة لجمهوره، علق فيه على تصريحاته الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة”، وحديثه عن علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

كتب حسام قائلاً: “الحمد لله أنا بشكر ربنا على كرمه وفضله وبشكر الناس إنها سمعتني من غير هجوم ورعب وأذى وتهديد وإنكم حررتوني من تهديد صفحاتها والألتراس بتوعها، اللي فضلوا مصممين عليه وأنا لسة هعرفكم على الناس اللي شغالين معاها أصلهم إيه وهما مين وعملوا إيه وضروني إزاي”.

وأطلق حسام تهديداً قال فيه: “أقسم بالله لأخليهم عبرة لمن يعتبر وبقولهم إنتو خايفين ليه وبتفكروا تسافروا ليه فاكرين هتهربوا من المواجهة؟ بقولهم تاني لو روحتوا فين إذا عرفوا يسافروا أصلًا، وبقولهم اللي أنتم مخبيينوا عليها والضرر اللي اتسببتوا فيه ليا وليها تاني هخليكم عبرة”.

كان حسام حبيب قد وجه رسالة صادمة لشيرين عبد الوهاب، طالبها فيها بالكشف عن الحقيقة بالأدلة، محذرًا من أنه قد يُنهي حياته إذا اضطر هو للحديث عما حدث بينهما وقال: “فاض بيا الكيل من ظلمك ليا باستمرار.. الموضوع مبقاش تهريج، أنا متأذي نفسيًا من كل اللي حواليا، سيبي كل واحد فينا يروح لحاله وأنا بني آدم مريض، لو طلعت قولت الحقيقة هنتحر، علشان كده أرجوكي اطلعي قولي اللي حصل بينا بالأدلة”.