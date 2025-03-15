“قهوة المحطة”.. مليون جنيه لمن يكشف قاتل مؤمن الصاوي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن صُنّاع مسلسل “قهوة المحطة”، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم من بينهم هالة صدقي ورياض الخولي، عن مفاجأة مدوية لجمهورهم، حيث سيتم تنظيم مسابقة ضخمة لاكتشاف القاتل الحقيقي لشخصية “مؤمن الصاوي”، التي يجسدها النجم أحمد غزي.

وأعلن صناع المسلسل عن الجائزة الكبرى، والتي تصل الى مليون جنيه مصري ستُمنح للفائز المحظوظ الذي ينجح في كشف الحقيقة قبل عرض الحلقة الأخيرة!

المسابقة مستمرة حتى ما قبل ختام العمل، الذي يُراهن الكثيرون على أنه سيكون الحصان الأسود في سباق الدراما الرمضانية هذا العام، خاصة مع تصاعد الأحداث والتشويق الذي يحيط بجريمة القتل الغامضة.

“قهوة المحطة” يعتبر من الأعمال التي تعكس قضايا المجتمع المصري بعمق، صاغها السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، بحرفية كبيرة حيث يواصل سبر أغوار الواقع الاجتماعي في أعماله.

ويبدأ عرض المسلسل اليوم السبت 15 رمضان، وهو من إخراج إسلام خيري، ويجمع نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد غزي، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، رياض الخولي، هالة صدقي، انتصار، حسن أبو الروس، غادة طلعت، فاتن سعيد، أحمد ماجد، ضياء عبد الخالق، علاء مرسي، علاء عوض، ويوسف عثمان.

تدور الأحداث حول الشاب مؤمن الصاوي، الذي يترك بلدته في الصعيد ويحطّ الرحال في القاهرة سعيًا وراء حلمه في الشهرة، لكن رحلته تأخذه الى مسار مظلم، حيث يجد نفسه في قلب أحداث متشابكة تقوده الى نهاية مأساوية.. ليبقى السؤال: من قتل مؤمن؟