شاعر شهير يفجر مفاجأة: لهذا السبب لا يتعاون مع عمرو دياب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية إسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة حقيقة خلافه مع النجم عمرو دياب، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما منذ عام 2011، باستثناء عمل دعائي جمع بينهما منذ عامين.

قال أمير: “الحقيقة مفيش خلاف والقصة وما فيها إني أنا وعمرو دياب فعلًا مشتغلناش مع بعض من 2011، واشتعلنا مع بعض من سنتين في أغنية دعائية ولكن مفيش خلاف”.

تابع: “بصراحة من فترة صغيرة كان في مشكلة مع أيمن بهجت قمر وأنا كنت مغلطه فيها وحصل هجوم كبير عليه، والناس ابتدت تقلل من أغانيه مع عمرو دياب ودخلت دافعت وقولت إنه عمل أغاني مهمة مع الهضبة”.

أضاف أمير: “عمرو دياب بيظهر في حياتي على فترات والفترة اللي بيظهر فيها أحيانًا مش بيحصل عمل يظهر للناس، والفترة الأخيرة كان فيه مشاريع إننا نقدم حاجة للجمهور، وهو وش الخير عليّ من ساعة ما اشتغلنا مع بعض في عام 2000 وكان سبب شهرتي، والتطور سبب استمرارية ونجاح عمرو دياب”.