إلهام شاهين تكشف سر تغيّر صوتها في “سيد الناس”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل دورها في مسلسل “سيد الناس”، الذي تجسد فيه شخصية اعتماد الهواري، المرأة القوية والمسيطرة.

أكدت إلهام في تصريحات صحافية، أن الدور يمثل تحديًا جديدًا لها، مشيرةً الى أنها تحرص دائمًا على اختيار أدوار غير مكررة، حتى لو تطلب ذلك الغياب عن الساحة الفنية لفترة.

وترى أن التمثيل ليس مجرد مهنة، بل هو شغف وفن يتطلب البحث عن الأدوار المختلفة، مؤكدةً أنها ترفض التواجد الفني لمجرد الظهور، حيث قالت: “أنا لا أحب تكرار نفسي، ودائمًا عندما أقدم دورًا، لا بد أن يكون فيه تحدّ وبذل مجهود”.

تابعت: “آخر دور قدّمته كان عن مريضة بالألزهايمر، وكان جديدًا عليّ وعلى الشاشة، وقبله قدّمت شخصية زعيمة جماعة داعش في مسلسل (بطلوع الروح)، وهو أيضًا دور لم يسبق أن قدّمه أحد من قبل. لذلك، إذا وجدتُ شيئًا جديدًا أقدّمه، أفعل ذلك، لكنني لا أحب المشاركة لمجرد التواجد، فهذا ضد مبادئي تمامًا”.

أضافت: “عندما يُعرض عليَّ عمل، لا بد أن يكون مختلفًا عما قدّمته سابقًا.. لا أعرف تكرار نفسي، فهذا يتعارض مع قناعاتي، ولهذا لا أشارك في كل موسم”.

وأشادت إلهام شاهين بتجربتها مع المخرج محمد سامي، مؤكدةً أنه يمتلك رؤية إخراجية متميزة، ونجح في استخراج إمكانيات تمثيلية جديدة منها لم تكن تعلم أنها تمتلكها.

أوضحت: “محمد سامي استطاع أن يُخرج مني طبقة صوت لم أكن أعلم بوجودها، وهي الطبقة الصوتية التي استخدمتها في شخصية “اعتماد الهواري” في “سيد الناس”.. كان من الصعب جدًا أن أحافظ عليها، لأنها ليست صوتي الطبيعي الذي استخدمه عادةً.. وكان دقيقًا جدًا في التفاصيل، فكلما بدا صوتي أكثر رقة، كان يُنبّهني قائلًا: لا، هذا صوت إلهام شاهين، وليس صوت اعتماد الهواري”.

وعن أسلوبه في التصوير، قالت: “يعرف كيف يقود موقع التصوير، ويفرض حالة من التركيز.. عندما يقول “لا أريد سماع أي صوت”، يلتزم الجميع بالصمت فعلًا لنتمكن من التركيز في الأداء.. كما أنه يضيف بعض الجُمل في أثناء بروفات الكاميرا، والتي تكون من أروع الإضافات الى المشاهد”.