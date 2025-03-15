"John Wick" يعود إلى الشاشة قريباً وتطورات جديدة في السلسلة

ميرنا وليد - بيروت - سلسلة أفلام John Wick شهدت تحديثًا مثيراً للغاية، وفي مقابلة حديثة، أكدت جينيفر براون، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم المنتجات والتجارب العالمية في ليونزجيت، أن الجزء الخامس من جون ويك قيد التطوير رسميًا.
مع ذلك، لم تعلن براون عن موعد عودة كيانو ريفز إلى دوره الأسطوري أو عودة تشاد ستاهلسكي للإخراج.
و قالت جينيفر: "التالي، بالطبع، هو فيلم Ballerina، أول فيلم مشتق من السلسلة... أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الأفلام المشتقة، ومسلسل تلفزيوني، وحتى لعبة فيديو. لقد أعلنا بالفعل عن العمل على فيلم جون ويك الخامس. قد يكون جون ويك قد مات، ونحن جميعًا ننتظر بفارغ الصبر ما سيحدث لاحقًا".
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