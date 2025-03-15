شكرا لقرائتكم خبر عن دياب عن تناقضات "أسعد" فى قلبى ومفتاحه: شخصية حقيقية ويشبه 70% من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم دياب عن تفاصيل شخصية "أسعد" التى يجسدها ضمن أحداث مسلسل قلبى ومفتاحه، معبرا عن سعادته البالغة برودو أفعال الجمهور على الشخصية.

وقال دياب خلال حواره لـ ”الخليج 365”: "فرحت بالدور بشدة وقت عرضه على، واشتغلت عليها مع المخرج تامر محسن عليه، وشوفنا «أسعد» وشخصيته، وكيف يكون شكله الخارجى وأحاسيسه ومشاعره، وأدبيّاته وتربيته ومرجعياته الدينية والاجتماعية ونظرته لمن حوله ونظرته للمرأة، ثم ذاكرتها جيدا بتفاصيلها معه.



وعن تناقضات الشخصية التى يقدمها، أشار: "هو شخصية حقيقية، لا هو أبيض ولا أسود، فهو شخصية رمادية، ليس طيبا مثاليا أو شريرا كليا، فهو يشبه 70 % من الناس، فكل شخص بداخله الخير والشر، وكل الرجال بهم صفات من "أسعد".

مواعيد عرض مسلسل قلبى ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبى ومفتاحه يوميا فى النصف الأول من رمضان على قناة on فى تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما فى تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل قلبى ومفتاحه

مسلسل قلبى ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومى عز الدين، أشرف عبد الباقى، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد على ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبى ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبى ومفتاحه فكرة "المحلل" القانونى بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذى يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التى ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقى ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهى مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب فى عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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