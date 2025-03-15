شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14.. ظهور خاص لـ عمر السعيد وتهمة جديدةلـ آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين مي عز الدين وآسر ياسين، ظهورا خاصا للفنان عمر السعيد، حيث جسد شخصية ضابط المباحث، الذي يأتى إلى منزل محمد عزت (آسر ياسين)، بعدما تلقى بلاغا ضده بتهمة تورطه في جريمة قتل أحد رجال أسعد (دياب).

ويتوجه عمر السعيد إلى منزل محمد عزت، حتى يتأكد من البلاغ المقدم ضده بتهمة قتل بيجو (فادي ثروت)، ويأمر العساكر بتفتيش منزله.

وتنتهى الحلقة بسؤال عمر السعيد، لمحمد عزت، عن مكان سيارته، ليرد عليه بأنها تتواجد تحت العمارة، مما يزيد من إثارة الأحداث، خاصة بعد قيام أحد رجال أسعد بوضع الجثة في سيارة محمد.

وتعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل السبت على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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مسلسل قلبي ومفتاحه



مسلسل قلبي ومفتاحه