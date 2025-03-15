شكرا لقرائتكم خبر عن فوازير رمضان وعمو فؤاد وبكار فى برنامج نوستالجيا على الحياة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت قناة الحياة عن تقديم برنامج بعنوان نوستالجيا، وتقدمه الفنانة ليلى عز العرب على شاشة الحياة قريبا، وهو البرنامج الذي يتناول فوازير رمضان، وعمو فؤاد راجع يا ولاد، وبكار وغيرها.

وفي سياق متصل أعلنت قناة الحياة مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة على شاشتها خلال موسم دراما رمضان 2025 فى النصف الثانى، إذ يعرض العمل يوميا فى تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة الساعة 1:15 مساء.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقى العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.