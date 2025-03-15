شكرا لقرائتكم خبر عن قلبى ومفتاحه الحلقة 14.. تقى حسام تعود إلى والدتها وترفض الزواج من أحمد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14 قيام عاليا (تقى حسام)، بالعودة إلى والدتها وذلك بعدما ساعدتها زوجة والدها مهجة (عايدة رياض)، ولكنها تذهب أولا إلى مكان تواجد ميار (مي عز الدين)، ومن هناك تذهب مع والدتها.

وأثناء تحركها وقرارها بالسفر بعيدا عن أسعد (دياب) ترسل رسالة إلى إسماعيل (أحمد خالد صالح) ترفض فيها الزواج منه، ولكن إسماعيل أرسل ورائها أحد رجاله، وعرف من خلاله مكان ميار، ليقوم بعدها بإرسال صورها وهي ترقص إلى أسعد ليسئ إليها.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

وتعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل غدا على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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