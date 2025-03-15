شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة مليون جنيه لمن يعرف قاتل مؤمن الصاوى فى مسلسل قهوة المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صُنّاع مسلسل قهوة المحطة عن مفاجأة مدوية لجمهورهم، حيث سيتم تنظيم مسابقة ضخمة لاكتشاف القاتل الحقيقي لشخصية مؤمن الصاوي، التي يجسدها النجم أحمد غزي. الجائزة الكبرى ستكون مليون جنيه مصري ستُمنح للفائز المحظوظ الذي ينجح في كشف الحقيقة قبل عرض الحلقة الأخيرة.

المسابقة مستمرة حتى ما قبل ختام العمل، الذي يُراهن الكثيرون على أنه سيكون الحصان الأسود في سباق الدراما الرمضانية هذا العام، خاصة مع تصاعد الأحداث والتشويق الذي يحيط بجريمة القتل الغامضة.

مسلسل قهوة المحطة ليس مجرد مسلسل، بل مرآة تعكس قضايا المجتمع المصري بعمق، كما اعتدنا من السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، الذي يواصل الواقع الاجتماعي في أعماله، ويبدأ عرض المسلسل اليوم السبت عبر قنوات On TV - CBC.

العمل من إخراج إسلام خيري، ويجمع نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد غزي، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، رياض الخولي، هالة صدقي، انتصار، حسن أبو الروس، غادة طلعت، فاتن سعيد، أحمد ماجد، ضياء عبد الخالق، علاء مرسي، علاء عوض، ويوسف عثمان.

تدور الأحداث حول الشاب مؤمن الصاوي، الذي يترك بلدته في الصعيد ويحطّ الرحال في القاهرة سعيًا وراء حلمه في الشهرة، لكن رحلته تأخذه إلى مسار مظلم، حيث يجد نفسه في قلب أحداث متشابكة تقوده إلى نهاية مأساوية.. ليبقى السؤال: من قتل مؤمن؟

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