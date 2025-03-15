شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: زنيت على إيمى للعودة للعمل من خلال "عقبال عندكوا" والحمد لله نجحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حسن الرداد في حواره مع الخليج 365، عن كيف اقنع ايمي سمير غانم بالعودة مرة أخرة للعمل بعد سنوات من الغياب، "إيمي مرت بظروف إنسانية وشخصية صعبة، وجلست في المنزل في فترة الحمل والولادة وكانت تشعر بكسل، ولا تريد النزول للعمل، وكان يعرض عليها العديد من الأفلام والمسلسلات ولكنها كانت ترفض العمل في تلك الفترة، إلى أن "زنيت" عليها والحمدلله أقنعتها و"الزن" جاب نتيجة، خاصة وأن الجمهور كان يطالبها بالعودة وهو ما كانت تشاهده بنفسها في أي مكان نذهب إليه، والحقيقة أن فكرة المسلسل أعجبت بها وشجعتها على خوض بطولة العمل والحمدلله نجحت في اقناعها".

يعرض مسلسل عقبال عندكوا على قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، وعلى CBC دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 7:30 صباحا.

ويعرض على قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 8 صباحا، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 6 مساء والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 1 ونصف مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة watchit.

قصة مسلسل عقبال عندكوا



تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا



مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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