شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: مسلسل عقبال عندكوا كان تحديا كبيرا وصعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حسن الرداد في حواره مع الخليج 365، عن اختياره تقديم حلقات منفصلة متصلة وهو الأصعب من الثبات على شخصيات بعينها طوال مسلسل عقبال عندكوا: "كان تحديا كبيرا وصعبا أن نقدم أكثر من شخصية وتتقن تفاصيلها، والأسهل كان تقديم شخصية واحدة طوال المسلسل، كما زاد من الصعوبة أنها عبر حلقات منفصلة متصلة، مما احتاج إلى مجهود إضافي، لأنك تبحث عن موضوع يصلح للضحك، ثم تبحث عن موضوع آخر، وأعتبر ذلك ميزة كبيرة لأن في النهاية نقدم تنوعا كبيرا للمشاهد وفي نفس الوقت يرتبط بالعمل ولا يستطيع أن يفوت حلقة لأنه لا يوجد مجال للمط أو التطويل في الأحداث، ولأن كل حلقتين لهما موضوع مختلف داخل الإطار العام للمسلسل يمنحه ثراء".

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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