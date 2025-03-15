شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: قدمنا مسلسل عقبال عندكوا فى 15 حلقة لضمان إيقاع مشدود ومنظبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حسن الرداد في حواره مع ”الخليج 365”، عن تفضيله تقديم المسلسل في 15 حلقة بدلا من 30 كما اعتاد جمهوره: "فضلت تقديم مسلسل عقبال عندكوا في 15 حلقة فقط، لضمان أن يكون إيقاع العمل مشدودا ومنظبطا، ولا تكون هناك فرصة للمط الذي نشاهده في بعض المسلسلات المكونة من 30 حلقة، وأيضا لتكون هناك أفكار مختلفة، ونضمن أن يخرج في جودة عالية تليق بالجمهور خاصة في شهر رمضان، والذي يعتبر موسما للمشاهدة وللأعمال الدرامية التليفزيونية".

وأضاف حسن الرداد: "الأمر لم يكن سهلا أبدا، وأجسد في المسلسل العديد من الشخصيات المختلفة والمتنوعة، بل أحيانا كنت أصور أكتر من شخصية في نفس اليوم، وكل منها لها لزماتها وشكلها ومضمونها وروحها وطريقة كلامها، والحمد لله اجتهدت ولكن الأمر كان صعبا، فشخصية (كيلاني) البخيل لها طريقة غير شخصية (مليجي) سائق التريلا".

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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