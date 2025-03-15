شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 15.. انسحاب الممثلين من العرض المسرحي بسبب عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل الكابتن، إخبار مخرج العرض المسرحي، لكابتن حسام "أكرم حسني" وصديقه كريم "أحمد عبد والوهاب" بأن الممثلين المشاركين في العرض المسرحي، انسحبوا جميعا، فور أن علموا أن عبد الرحمن "توته" سيشارك فيه.

وكانت الحلقة 14 من مسلسل الكابتن، شهدت عدة محاولات وأخيرا ينجح حسام عز الدين "أكرم حسنى: فى الوصول إلى "عبد الرحمن" ليبدأ في تنفيذ طلب "شاكر"، ولكن هناك عقبة قد تقف في طريقه لتحقيق الطلب.

ومطلب شاكر هو أخر مطلب من طلبات الأرواح ليتخلص حسام عز الدين من جميع الأرواح التي تلاحقه ويتفرغ لحياته الخاصة وعودته إلى عمله.

ويكشف الدكتور شاكر عن ماضيه وأنه لم يكن يأخذ أدوار في مسرح الطفل لمدة 15 عاما في بدايته إلا دور شجرة أو حمار، ولما غير عمل دور بغل.

ويصل حسام عز الدين "أكرم حسنى" في الوصول إلى عبد الرحمن الساعاتى ويجده متقمص في دور غوريلا .

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكابتن دخول عبد الرحمن الساعاتى المستشفى حيث ألقى بنفسه في نهر الطريق فور سماعه لاسم الدكتور شاكر الطويل .

ويذهب حسام عز الدين "أكرم حسنى" وشريف بعبد الرحمن الساعاتى إلى المستشفى وتدلهم الممرضة على مكان العيادة البيطرية، ويخبراها أنه إنسان ويخرج عبد الرحمن الساعاتى من المستشفى بلا كسور.

ويحكى عبد الرحمن الساعاتى "محمد عبد الرحمن" معاناته مع الدكتور شاكر الطويل وكيف عانى للحصول على دور جرسون صامت، وكيف حول عبد الرحمن محمد دور الجرسون الصامت إلى جرسون متكلم.

ولفت عبد الرحمن انتباه الجمهور وخطف الأضواء من الدكتور شاكر الطويل خلال المسرحية ونال استحسان الجمهور وحصل على تصفيق حاد على مشهد لم يتعدى الثوانى.

ويكمل عبد الرحمن الساعاتى "محمد عبد الرحمن" معاناته مع الدكتور شاكر الطويل الذى حقد عليه بعد أن خطف الأضواء على المسرح ووعده بدور مهم وهو دور الغفير بن ستيتة، ويخرجه على المسرح ويبدأ في "التريقة عليه".

ويحاول عبد الرحمن الساعاتى أن يطيل دوره في المسرحية بينما يأمر الطويل الغفر بضربه بالنار وينهى دوره في المسرحية عقابا له بعد أن أخذ منه السوكسيه في المسرحية الماضية.

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكابتن يبدأ حسام عز الدين "أكرم حسنى"، في محاولاته لتحقيق مطلب الدكتور شاكر ويذهب إلى المسرح ويقابل المخرج الذى يخبره أن الدكتور شاكر كان قاتلا للمواهب.

ويطلب المخرج من عبد الرحمن أن يعود في الموسم المقبل بعد سنة ولكن شريف يؤكد على المخرج أن يشارك في العرض قرية البندر في دور عبيط القرية أو أبو قردان صديق الفلاح، ولكن المخرج يعطيه دور سلطان "عمدة القرية".

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