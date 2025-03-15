شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 14.. إجلال تهدد ليل مرة أخرى بشأن أختها فرح والان مع تفاصيل الخبر

توالت أحداث مسلسل وتقابل حبيب خلال الحلقة الرابعة عشر، حيث يقابل يوسف (خالد سليم) أخيه فارس (كريم فهمى) في الشركة، ويكشف له بأن والده غضب بسبب عدم حضوره الفيلا بعدما أرسله، ويخبره بقرار فضل فرح (بسنت شوقى) من الشركة، ليرد فارس على يوسف بأن ذلك إذا حدث سيترك الشركة كلها لهم، خاصة وأنه شريك في الشركة والعضو المنتدب لها.

فرح تصل الشركة ويوقفها الأمن على الباب إلا أن فارس يفض الأمر ويُدخلها الشركة، وفى الناحية الأخرى تقتحم إجلال الاستراحة الخاصة بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) وتهددها مرة أخرى بأن تبعد أختها عن ابنها فارس، وتتهم ليل بأنها تقوم بلعبة هي واختها على عائلة أبو العزم، لتتصل ليل على الفور ببفرح وتهددها وهى منفعلة ومنهاردة إن لم تترك الشركة سأتى وستأخذها عصب عنها وتغادر فرح الشركة مباشرة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14

وخلال الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يستفسر عبد العزيز أبو العزم عن تعيين فارس لفرح (بسنت شوقى) في الشركة رغم كل ما حدث مع شقيقتها ليل (ياسمين عبد العزيز) ليخبره حازم (محمود ياسين جونيور) بأن فارس طرد مديرة مكتبه نجلاء بعدما اكتشف نقل أخباره أي شخص آخر وقام بتعيين فرح مكانها مباشرة.

يطلب عبد العزيز حضور فارس لاجتماع في الفيلا في وجود إخوته بسبب موضوع تعيين فرح في الشركة، ولكن فارس يرسل اعتذاره عن الحضور، وذلك أغضب والده ويرفض فارس حضور اجتماع العائلة رغم طلب والده الذى اعتبر ذلك عدم احترام للعائلة، ويبلغ عبد العزيز ابنه يوسف بأن يذهب الشركة ويفضل فرح مباشرة ويمنعها من الدخول.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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