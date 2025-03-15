شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 14.. فهد يثير الرعب فى قلب توفيق التمساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة ال ١٤ من مسلسل فهد البطل من خلال تعليم العوضى لمحمود البزاوي درس بعدما أرعبه على البضاعة ووصل له بدونها ليثير القلق لدي توفيق التمساح الذى وبخه ولكن عوضى طمأنه فيما بعد أنه نجح فى الإفلات.

مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON و ON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.



يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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