شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبى ومفتاحه الحلقة 14.. آسر ياسين يساعد مى عز الدين فى الهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل قلبي ومفتاحه مساعد محمد (اسر ياسين) ميار (مي عز الدين) وابنها علي في الهرب من منزل أسعد (دياب)، وذلك بعد شكهما من معرفته بعلاقتهما، وقيامه بالهرب بهما.

وشهدت الأحداث قيام أسعد (دياب) بإثارة الرعب في قلبي ميار (مي عز الدين) ومحمد (اسر ياسين)، بعدما أخذ محمد إلى شقتها، وقام بعزمهما على العشاء، في جو مشحون ومتوتر، دون إبداء أي ردة فعل أنه يعلم علاقتهما.

وخلال حديثه المشحون يهدد ميار بشكل غير مباشر بأخذ ابنها منها، وسط حزنها وخوفها الشديد، لتخبره أنها ستأخذ علي ابنها وتبيت بشقة والدته.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

وتعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل غدا على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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