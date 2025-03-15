شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 14.. كبير المطاريد ينصح مصطفى شعبان بتوخى الحذر من ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بحوار دار بين حكيم باشا والجارحي كبير المطاريد، الذي نصحه بتوخي الحذر من كل من حوله، حتى ابنه شنب الذي يعتبر يده اليمنى، ففزع حكيم، وقال له إنه أقرب شخص لديه، فأكد له كبير المطاريد أنه لم ير عليه شيئاً ولكن لا بد أن يتوخى الحذر من أي شخص فهو لم يعرف من أين تأتى له ضربة الخيانة.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث دخلت برنسة "سهر الصايغ" على غزل "دينا فؤاد" وبدأت مشادة كلامية بينهما، وسألتها برنسة عن سبب خروجها من طوعها، فقالت لها غزل إنها السبب بعدما اتهمتها بالسرقة، وهنا قامت برنسة بخنقها وهددتها أنها سترى منها أيام سوداء، بينما غزل هددتها بحكيم أنه لو دخل عليهما ورآها تهين زوجته سيقتلها.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهب حكيم باشا، لوالده "أحمد صادق" في منزله المتواضع، فوجده قد ترك الباب مفتوحا فاستغرب كيف لا يشعر بالخوف، فأكد له والده أنه هو من يشعر بالخوف، ونصحه أن يترك القصر لأولاد عمه، ويترك لهم المال أيضاً، ويأتي ليعيش مع أبوه في منزله، ويربي ابنه بالحلال، ولكن رفض حكيم ذلك.

ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" لبيت واصل رياض الخولي" الذي كان يجلس بصحبته زوجته وأخيه غراب "أحمد فهيم" وهددهما أن ما ينوى فعله في الجبل لن يحرق سواهما، وعرض على عمتة جلالة "سلوى خطاب" أن تصعد للقصر حتى لا يصيبها مكروه مما سيفعله في زوجها، لكنها رفضت، كما عرض على غراب "أحمد فهيم" دية لابنه وهي المومياوات، بالرغم من أنه بريء من دمه.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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