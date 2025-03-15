شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14.. فارس يستقيل من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

قدم فارس (كريم فهمى) استقالته من شركة أبو العزم خلال الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب الذى يتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it الرقمية، وذلك بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من أجل عدم تعيين فرح (بسنت شوقى) مديرة لمكتبه في الشركة، رغم أنه شريك فيها والعضو المنتدب لها إضافة إلى صدامه الدائم مع أخيه فارس.

وشهدت الحلقة اتصالاً من ليل (ياسمين عبد العزيز) تخبر اختها فرح بضرورة مغادرة الشركة تخبرها بالتهديدات التي تعرضت لها من إجلال (أنوشكا) ويسمع فارس المكالمة، وبعدها تحرك إلى مكتب يوسف وقدم له استقالته من الشركة باعتبار يوسف هو رئيس مجلس الإدارة، وسط دهشة كبيرة من يوسف.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14

وخلال الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يستفسر عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) عن تعيين فارس لفرح في الشركة رغم كل ما حدث مع شقيقتها ليل ليخبره حازم (محمود ياسين جونيور) بأن فارس طرد مديرة مكتبه نجلاء بعدما اكتشف نقل أخباره أي شخص آخر وقام بتعيين فرح مكانها مباشرة.